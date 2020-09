Morawiecki: Prefinansowanie długu wynosi ok. 100 mld zł

"Mamy duże prefinansowanie polskiego długu na poziomie ok. 100 mld zł, a więc też przyszły rok staramy się ubezpieczyć pod kątem wcześniejszej emisji obligacji, by nie być zmuszonym do podnoszenia rentowności naszych obligacji do zmiany relacji cenowych na rynkach finansowych" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.