"Drugi poruszony na Radzie Ministrów temat to sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi. To, co przedstawiamy, to efekt prac ostatnich paru miesięcy i lat. Chcemy przeznaczyć 500 zł miesięcznie dla każdej z tych osób. [...] Liczba osób, która może skorzystać to 520 tys. przy 500 zł wsparcia, razy 12 miesięcy to łatwo wyliczyć, że jest to około 3 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.