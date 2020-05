Morawiecki: Zajęcia opiekuńczo-dydakt. dla klas I-III będą organizowane od 25 V

"Od 25 maja w klasach od pierwszej do III zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi, podobnie jak to jest w przedszkolach. Nie będzie to zwyczajna edukacja, tylko zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne" - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.

Zapewnił, że rodzice którzy nie zdecydują się na skorzystanie z tej możliwości zachowają prawo do zasiłku opiekuńczego.

"Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany nadal dla wszystkich tych osób, które będą musiały pozostać w domu po 24 maja, czy po 1 czerwca w zależności od tego jak te kolejne etapy będą wyglądały" - powiedział.

"Zasiłek opiekuńczy będzie dostępny dla wszystkich tych osób. [...] Tutaj dajemy wolne, dajemy swobodę do podjęcia decyzji rodzicom czy chcą i muszą posłać swoje dzieci do szkół na [...] zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne [...] czy nie. To jest ich decyzja i w zależności od tej decyzji zasiłek opiekuńczy będzie wypłacony lub nie" - podkreślił.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, że dla uczniów klas I-III będzie realizowana "jakaś forma zajęć dydaktycznych".\

"Nadal będzie realizowana podstawa programowa tam, gdzie będzie to możliwe. Będzie to realizowane w formie stacjonarnej, [...] w niewielkich grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego jak to ma miejsce w przedszkolach" - powiedział.

Ponadto, od poniedziałku 18 maja będzie możliwość prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a od 25 maja - organizowania prób, ćwiczeń indywidualnych na uczelniach artystycznych np. muzycznych. Od 25 maja możliwość konsultacji ze swoimi nauczycielami, którzy przygotowują ich do egzaminów będą mieć maturzyści i ósmoklasiści, natomiast od 1 czerwca - wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Od 18 maja otwarte zostaną także schroniska. Uczniowie będą też mogli wracać do swoich zajęć w domach kultury i innych placówkach, do których uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne. Ma się to odbywać przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych.

Z powodu epidemii koronawirusa zajęcia w szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach wyższych były odwołane od 12 marca. W II połowie kwietnia minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że zajęcia w szkołach podstawowych i średnich są zawieszone do 24 maja.

Egzaminy maturalnme w tym roku mają rozpocząć się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i trwać będą do 29 czerwca, nie będą jednak mieć części ustnej.

W dniach 16-18 czerwca mają się odbyć egzaminy ośmoklasisty, od 22 czerwca - do 9 lipca egzaminy potwierdzające klasyfikacje w zawodzie. Z kolei w drugiej połowie sierpnia mają rozpocząć się egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych (mają trwać od 17 do 28 sierpnia).

Ministerstwo Edukacji chce, by wraz z terminem dodatkowym egzamin ośmioklasisty mógł być sprawdzony do końca lipca tak, by uczniowie mogli przekazywać świadectwa i wyniki egzaminów do szkół średnich.

Dodatkowy egzamin maturalny miałby odbyć się na początku lipca, a jego wyniki byłyby znane do 11 sierpnia. Egzaminy poprawkowe odbyłyby się na początku września, a wyniki zostałyby podane do końca września.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące