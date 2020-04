Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ew. przejęcia kontraktów Elektrobudowy

"Obecna sytuacja na rynku nie jest łatwa, a dodatkowo jest obarczona bezprecedensową niepewnością. Pandemia wywoła kryzys, który dla większości firm będzie stanowił ogromne wyzwanie. Przetrwają firmy z mocnymi fundamentami i skutecznymi, nowoczesnymi systemami zarządzania. Grupa Mostostal Zabrze w przeszłości miała problemy, które zmusiły ją do solidnego przemyślenia strategii oraz radykalnej zmiany sposobu działania. Odrobiliśmy to zadanie, o czym świadczą zyski i dodatnie przepływy pieniężne, rekordowo niskie zadłużenie oraz dostępne limity kredytowe. W ten sposób wypracowaliśmy zasoby, które możemy przeznaczyć na przejęcie części działalności Elektrobudowy. Po negatywnych doświadczeniach lat 2016-2017 położyliśmy nacisk na ocenę segmentów rynku wg kryterium zysku, a nie sprzedaży, na zarządzanie ryzykiem (niezwykle ważne w kontraktach EPC), a także na podniesienie kompetencji zarządzania kontraktami. Wydaje się, że tych trzech elementów zabrakło w Elektrobudowie. Przejmując część działalności kontraktowej Elektrobudowy, przeprowadzimy w niej gruntowną modernizację procesów biznesowych, implementując nasz system zarządzania projektami, którego skuteczność potwierdzają nasze wyniki. Naszym celem będzie doprowadzenie do zdolności generowania zysku ekonomicznego przez przejmowaną część przedsiębiorstwa" - czytamy dalej w komentarzu.

"Naszym zdaniem, Elektrobudowa jest zbyt długo w stanie dezorganizacji, aby teraz próbować stosować rozwiązania sanacyjne. Wydaje się, że półtora roku temu, może jeszcze rok temu Elektrobudowa mogła skorygować swój kurs, zwłaszcza, że wcześniej posiadała rezerwy finansowe. Później jednak nastąpiła spirala wzajemnie nakręcających się przyczyn i skutków, która nie była do powstrzymania. Rozumiem, że rozwój pandemii tylko przyspieszył złożenie wniosku o upadłość, która była nie do uniknięcia nawet bez obecnego kryzysu. Jeżeli dość szybko nie dojdzie do przejęcia działalności lub części działalności przez taki podmiot, jak Mostostal Zabrze, to Elektrobudowie grozi całkowita zapaść wywołana brakiem płynności finansowej. Skutkować to będzie wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w konsekwencji przełoży się na pracowników, klientów, dostawców i podwykonawców oraz instytucje finansowe. Na tym etapie widzimy możliwość przejęcia i kontynuowania działalności kontraktowej. Należy jednak działać bardzo szybko, ponieważ

widać z komunikatów, że Elektrobudowa ma coraz więcej roszczeń od klientów, którzy wypowiadają umowy. Z tego powodu przejęcie części działalności Elektrobudowy nie tylko wzmocni możliwości rozwojowe Grupy Mostostal Zabrze, ale także przyniesie korzyści pozostałym interesariuszom postępowania upadłościowego" - zakończył Pietyszuk.