Mostostal Zabrze miał 4,21 mln zł zysku netto, 12,33 mln zł zysku EBIT w I półr.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego były o 7% niższe. Mimo spadku sprzedaży marża brutto ze sprzedaży była wyższa, na poziomie 12,5%. Po pokryciu kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które były o 4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego, grupa kapitałowa Mostostal Zabrze na zamknięcie I półrocza 2020 roku osiągnęła rentowność netto na tym samym poziomie co w I półroczu ub.r., tj. 1,6%" - czytamy w raporcie.