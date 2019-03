Motorola zmodernizuje system komunikacji radiowej dla Służby Więziennej

"Modernizacja projektu to kluczowy moment dla tworzenia cyfrowego systemu łączności dla Służby Więziennej w Polsce. W ramach projektu konsorcjum Aksel i Siltec dostarczyło technologię Motorola Solutions, w tym najnowszą cyfrową technologię radiową MOTOTRBO łącznie ze stacjami bazowymi DM4600e, a także przenośnymi urządzeniami DP4601e, urządzeniami mobilnymi DM4601e i przekaźnikami SLR5500. Nowy system to także oprogramowanie dyspozytorskie ConSEL do administrowania systemem" - czytamy w komunikacie.