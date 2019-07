Movie Games: Ponad 80 tys. chętnych na zakup gry 'Alaskan Truck Simulator'

Wishlist to lista oczekujących na premierę danej gry prowadzona przez największe platformy dystrybucji cyfrowej, w tym m.in. przez Steam . Każdy z użytkowników platformy może zapisać się na wishlistę w przypadku, gdy jest zainteresowany danym tytułem czekającym na premierę, podano.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z liczby graczy, którzy zapisali się na wishlistę tworzonego przez nas dość nietypowego symulatora. Osiemdziesiąt tysięcy to duża liczba, biorąc pod uwagę , że nie rozpoczęliśmy jeszcze żadnych znaczących wydatków na marketing tytułu. Innym pozytywnym aspektem jest istotny wzrost zapisów na wishlistę w ostatnich tygodniach. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęcie szerokiej kampanii marketingowej zwiększy jeszcze bardziej liczbę graczy zainteresowanych zarówno 'Alaskan Truck Simulator', jak i innych tytułów, nad którymi pracujemy" - skomentował prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Warszawskie studio tworzy 'Alaskan Truck Simulator' we współpracy z Discovery Adventures. Premiera zaplanowana jest na 2019 rok .

"Bardzo dobre wyniki na wishlistach osiągają również inne gry, nad którymi pracujemy. Trzydzieści tysięcy zapisów zostało przekroczone przez 'Drug Dealer Simulator' oraz 'Car Wash Simulator', a 'Lust from Beyond' osiągnął liczbę trzydziestu pięciu tysięcy zapisów. Są to gry, które znajdują się na o wiele wcześniejszych etapach produkcji niż 'Alaska Truck Simulator', więc liczby te są dla nas bardzo zadowalające" - dodał Wcześniak.