mPay ma zezwolenie NBP na prowadzenie schematu płatniczego

Obecny na rynku od ponad 15 lat mPay stale powiększa ekosystem usług, w skład którego wchodzą m.in. rozwiązania finansowe, płatności życia codziennego, doładowania i kontent cyfrowy. W ubiegłym roku firma w pełni zmodernizowała system informatyczny, co podniosło uniwersalność aplikacji. Zwiększyło to też znacznie jej elastyczność w zakresie dodawania kolejnych usług i funkcji. Spółka ogłosiła, że od lipca br. - jako jedyna aplikacja do płatności mobilnych w Polsce - będzie oferować ok. 2 tys. kodów do gier i serwisów streamingowych oraz kluczy aktywacyjnych do systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego, wskazano także.