"W przekroju przedmiotowym najbardziej, w ujęciu nominalnym, zwiększyła się sprzedaż kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części (o 1,1 mld euro, tj. o 9,3%), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części (o 0,9 mld euro, tj. o 9,6%), pojazdów nieszynowych oraz ich części (o ok. 770 mln euro, tj. o 7%) oraz tytoniu i przetworzonych namiastek tytoniu (ok. 390 mln euro, tj. o 30%)" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS dot. obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski w okresie I-V 2019 r.