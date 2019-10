MPiT: Ponad 10 tys. przedsiębiorców ustanowiło zarządców sukcesyjnych

"Celem wprowadzenia przepisów o zarządzie sukcesyjnym było to, aby firma nie kończyła swojej działalności wraz ze śmiercią właściciela, tylko mogła być dalej rozwijana przez kolejne pokolenie. Nie minął jeszcze rok od ich wejścia w życie, a już możemy mówić o pozytywnej reakcji polskich przedsiębiorstw. Świadczy o tym liczba złożonych wniosków o wpis do CEIDG oraz to, że na koniec września br. ustanowionych zostało ponad 10 tys. zarządców sukcesyjnych" - powiedziała Emilewicz, cytowana w komunikacie.

"Wprowadzenie rozwiązania, które umożliwia sukcesję, było bardzo ważne, ponieważ w perspektywie 10-20 lat problem sukcesji będzie dotyczył coraz większej liczby polskich firm. Nasza ustawa daje szansę na uratowanie setek tysięcy polskich jednoosobowych przedsiębiorstw. Szacuje się bowiem, że adresatem nowych rozwiązań może być grupa ponad 2 mln przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w CEIDG, z czego 60% stanowią firmy rodzinne. Ponad 230 tys. z tej grupy ukończyło 65 lat. Przed wejściem w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej co miesiąc z powodu śmierci przedsiębiorcy z CEIDG było wykreślanych ok. 800 firm, które z dnia na dzień przestawały istnieć" - czytamy dalej.

Według resortu, w ciągu pierwszych 48 godzin do CEIDG wpisano ok. 250 zarządców sukcesyjnych, w ciągu pierwszego tygodnia - 600, a obecnie ponad 10 tysięcy.

"Zapewnienie stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw to priorytet rządu. Dlatego kontynuujemy prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które ułatwią zmianę pokoleniową w polskich przedsiębiorstwach. We wrześniu skierowaliśmy do konsultacji zieloną księgę dot. fundacji rodzinnej. To początek dyskusji na temat instytucji prawnych, które będą wspierać wielopokoleniową sukcesję w polskich firmach i pomysł na akumulację polskiego kapitału" - czytamy także.