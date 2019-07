MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

"Rząd przyjął projekt nowego #PZP. Jego cele to: wzrost liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych i wzrost innowacyjności naszej gospodarki " - napisał resort na swoim profilu na Twitterze.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz tłumaczyła wcześniej, że MPiT zdecydował się na przygotowanie nowej ustawy, ponieważ dotychczas obowiązujące PZP z 2004 r . nowelizowano już kilkadziesiąt razy, przez co stało się ono mało czytelne.

Wiceminister Marek Niedużak informował, że głównym celem nowej ustawy jest zwiększenie efektywności systemu zamówień, a co się z tym wiąże - wzrost konkurencyjności i atrakcyjności rynku zamówień publicznych.

"Główne problemy, które ma rozwiązać nowe Prawo zamówień publicznych, to:

- nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych,

- niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań złożona została tylko jedna oferta),

- ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych,