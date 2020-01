MR: Dane o PMI wspierają oczekiwanie ok. 6% wzrostu produkcji przem. w XII 2019

W grudniu wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł do 48 pkt z z 46,7 pkt miesiąc wcześniej. To rezultat wolniejszego niż w listopadzie tempa spadku nowych zamówień i produkcji, a także poprawy prognozy odnośnie przyszłej aktywności, podano w komentarzu do opublikowanego Indeksu Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego w grudniu.