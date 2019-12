forex 1 godzinę temu

MR: Eksport wzrośnie o ok. 6%, a import o ok. 3,5% w 2019 r.

Eksport towarów wzrośnie o ok. 6% do ok. 237 mld euro, a import zwiększy się o ok. 3,5% do ok. 236,2 mld euro w całym 2019 r., prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju (MR).