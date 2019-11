MR: Internetowy bot pomoże szukać nielegalnych kopciuchów

"Oprócz zmian w prawie, które przeprowadziliśmy do tej pory, chcielibyśmy także wzmocnić Inspekcję Handlową, aby mogła skutecznie eliminować tego typu urządzenia z rynku" - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej.

Według przedstawicieli resortu, specjalistyczne oprogramowanie zostało wyprodukowane przez krajową spółkę z Wrocławia, a jego koszt wyniósł 39 tys. zł brutto. Oprogramowanie umożliwi zautomatyzowaną weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwa stałe zamieszczonych na portalach internetowych. Program wyłapie te oferty, w których urządzenie nie spełnia wymagań określonych w przepisach. Formalny dostęp do niego będą mieć pracownicy UOKiK oraz wojewódzkich inspekcji handlowych.

Wiceprezes UOKiK Tomasz Chróstny zwrócił uwagę, że do tej pory Inspekcja Handlowa kontrolowała przede wszystkim stacjonarne punkty sprzedaży, a teraz dzięki nowemu narzędziu będzie mogła kontrolą objąć także sprzedaż prowadzoną w internecie.

"To jest narzędzie, które pozwoli nam na efektywniejsze prowadzenie kontroli i szybsze usuwanie takich kotłów ze sprzedaży" - dodał Chróstny podczas konferencji.

Wiceprezes UOKiK dodał, że nowelizacja obowiązuje od 23 listopada, a pieniądze na kontrole zaplanowano w budżecie od 2020 r., więc obecnie Inspekcja skupia się na kontroli dokumentacji, ale w przyszłym roku Urząd będzie także zlecać badania laboratoryjne. Co roku UOKiK ma dostawać na ten cel 900 tys. zł co pozwoli na zbadanie w laboratorium ok. 50 kotłów rocznie.