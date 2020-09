MR oczekuje inflacji na poziomie ok. 3% r/r we wrześniu

"We wrześniu spodziewamy się utrzymania inflacji na poziomie zbliżonym do obecnego, tj. ok. 3% w ujęciu rocznym oraz 0,2% w ujęciu miesięcznym. Zmiana cen żywności powinna pozostać na poziomie z sierpnia. Spodziewamy się sezonowego wzrostu cen odzieży i obuwia oraz wzrostu cen w edukacji. Z kolei, w związku ze zmniejszeniem popytu wynikającym z zakończenia wakacji, nie powinny rosnąć już ceny paliw" - czytamy w komentarzu do danych GUS.