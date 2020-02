MR oczekuje przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej do ok. 2,5% r/r w II

"W lutym 2020 r. oczekujemy przyspieszenia dynamiki produkcji przemysłowej. Poprawa poziomu aktywności w sektorze przemysłowym, w tym w szczególności w obszarze przetwórstwa, pozwoli na zwiększenie sprzedaży o ok. 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Czynnikiem wspierającym wyniki sektora przemysłowego mogą być ponadto sprzyjające warunki pogodowe" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.