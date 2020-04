MR oczekuje spadku produkcji przemysłowej o ok. 5% r/r w kwietniu

"Dynamika produkcji sprzedanej w przemyśle w marcu br. jest pierwszym odczytem z realnej gospodarki, który obrazuje negatywny wpływ aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce na poziom aktywności gospodarczej. W związku z tym, że obostrzenia służące ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie całego kraju w marcu obowiązywały jedynie przez niewielką część miesiąca, w naszej ocenie pełny wpływ pandemii COVID-19 na polską gospodarkę widoczny będzie dopiero w kwietniu. Wówczas spodziewamy się spadku sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r." - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.