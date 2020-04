MR: Produkcja budowalno-montażowej wzrośnie o ok. 2% r/r w kwietniu

"Marzec był kolejnym relatywnie dobrym miesiącem w sektorze budowlanym. Dzisiejsze dane GUS wskazują na bardzo ograniczony wpływ sytuacji epidemicznej w kraju na poziom aktywności w branży w ubiegłym miesiącu, co może wynikać z dwóch elementów. Po pierwsze, niepełnego miesiąca z obowiązującymi ograniczeniami administracyjnymi. Po drugie z możliwą większą odpornością branży budowlanej na zaburzenia wywołane wirusem Covid-19 w gospodarce z racji jej specyfiki bazującej na nieco większym rozproszeniu pracowników, czy brakiem kontaktu z klientem zewnętrznym. Mając na uwadze powyższe, w ocenie MR, produkcja budowlano-montażowej w kwietniu wzrośnie o ok. 2% r/r" - czytamy w komentarzu do danych GUS.