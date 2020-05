MR: Produkcja budowlano-montażowa w maju będzie zbliżona do poziomu z kwietnia

"Kwietniowe wyniki produkcji budowlano-montażowej wykazały, że branża znalazła się pod negatywnym wpływem sytuacji epidemicznej w kraju, jednak w ograniczonym zakresie. Decydujący wpływ na słabsze od oczekiwań wyniki miał spadek w obszarze budowy budynków, co można wiązać z głębokim zamrożeniem aktywności gospodarczej, jakie miało miejsce w kwietniu oraz możliwym wpływem ograniczonej podaży siły roboczej. Oczekujemy, że w maju wyniki produkcji budowlano-montażowej utrzymają się na poziomie zbliżonym do notowanych w kwietniu" - czytamy w komentarzu do danych GUS.