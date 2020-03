MRPiPS: Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o 3,56%, min. o 70 zł

Podniesiony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wcześniej było to 1 600 zł, a od 1 marca próg wzrósł do 1 700 zł, podano także.

"Zmiana dotychczasowych zasad waloryzacji to duża korzyść dla emerytów i rencistów. I tak od 1 marca br. najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosły do 1200 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - do 900 zł. Świadczenia do wysokości 1 966,29 zł wzrosły o 70 zł, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną o 3,56%" - powiedziała Maląg.