MRPiPS: Stopa bezrobocia zacznie spadać od marca-kwietnia br.

"Faktycznie w styczniu odnotowaliśmy niewielki wzrost stopy bezrobocia, ale to już jest stała tendencja, która spotyka nas co roku w tym miesiącu. Kończą się umowy sezonowe, kończą się prace w rolnictwie, kończą się programy aktywizacji, jest to stała tendencja. Natomiast jestem przekonana, że od miesiąca marca, kwietnia stopa bezrobocia będzie już spadała, będziemy mieli coraz mniej osób zarejestrowanych" - powiedziała Nowak podczas konferencji prasowej.