Murapol sprzedał 1 526 lokali, przekazał 1 089 w I półroczu 2020 r.

W okresie od stycznia do czerwca br. Grupa Murapol podpisała 1 526 umów dot. sprzedaży mieszkań, z czego 899 w II kwartale br., podano.

"Największym zainteresowaniem mieszkania Murapolu cieszyły się w Krakowie i Wieliczce, a także w Katowicach, gdzie nabywców znalazły kolejno 316 i 252 lokale. Znaczącą liczbę umów dot. sprzedaży lokali spółka podpisała także w Gdyni - 197, Łodzi - 190, Poznaniu - 143 i Wrocławiu - 89. Ponad 70 umów zawartych zostało także w Toruniu i Gliwicach, odpowiednio - 74 i 73. W I półroczu br. Murapol przekazał klucze do 1 089 lokali mieszkalnych wobec 1 213 oddanych właścicielom w analogicznym okresie w 2019 roku. Najwięcej kluczy do mieszkań zostało przekazanych klientom w Katowicach - 338, Krakowie - 190, Tychach - 120 i Toruniu - 112. Ponadto zostało wydanych nowym mieszkańcom 80 mieszkań we Wrocławiu, 76 w Warszawie i 59 w Mikołowie" - czytamy w komunikacie.