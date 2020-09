MZ: 1 552 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 91 514

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 91 514 osób.

Powiaty "strefy żółtej" to: myślenicki (z woj. małopolskiego), gostyński (z woj. wielkopolskiego), aleksandrowski (z woj. kujawsko-pomorskiego), powiat brzeski (z woj. opolskiego), powiat suski i limanowski (z woj. małopolskiego), powiat trzebnicki (z woj. dolnośląskiego), powiat otwocki i przasnyski (z woj. mazowieckiego), powiat kłobucki (z woj. śląskiego), miasto Sopot (z woj. pomorskiego), powiat działdowski i nidzicki (z woj. warmińsko-mazurskiego), powiat piotrowski (z woj. łódzkiego) oraz powiat międzychodzki (z woj. wielkopolskiego), bytowski (z woj. pomorskiego), milicki (z woj. dolnośląskiego) oraz powiaty nowotarski i tatrzański (z woj. małopolskiego).

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Lista aktualizowana jest co tydzień.