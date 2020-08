MZ: 19 powiatów z dodatkowymi obostrzeniami; 7 w strefie czerwonej, 12 w żółtej

"Powiaty w kategorii 'czerwonej' to jest: Nowy Sącz, powiat nowosądecki i nowotarski, to są powiaty, które weszły do kategorii czerwonej ze strefy żółtej, także powiat wieluński (woj. łódzkie), rybnicki i miasto Rybnik (to jest województwo śląskie) oraz - z kategorii zielonej - powiat lipski na Mazowszu, to jest powiat, gdzie dużo zakażeń jest w domu pomocy społecznej" - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na konferencji prasowej.