MZ: 4 739 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 116 338

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 116 338 osób.

Z danych MZ wynika, że w trakcie trwania pandemii przeprowadzono ok. 3,57 mln testów.

Zasady obowiązujące w tzw. żółtych strefach będą od jutra obowiązywały na obszarze całego kraju. Natomiast na nowej liście powiatów czerwonych znajdą się 32 powiaty i 6 miast. Są to:

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Podział ten wprowadzono kilka tygodni temu. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.