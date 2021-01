MZ: Dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19: 84 315, nowych zakażeń: 6 144

Liczba dawek dostarczonych do punktów wyniosła 1 247 435, zaś liczba zutylizowanych dawek szczepionki sięgnęła 2 486, podał resort na stronie dotyczącej szczepień .

"Mamy 6 144 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia # koronawirus z województw: mazowieckiego (972), wielkopolskiego (656), pomorskiego (556), kujawsko-pomorskiego (500), warmińsko-mazurskiego (442), śląskiego (427), zachodniopomorskiego (411), dolnośląskiego (386), łódzkiego (309), lubelskiego (264), podlaskiego (254), małopolskiego (250), podkarpackiego (222), lubuskiego (171), opolskiego (145), świętokrzyskiego (93). 86 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 1 502 810 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 1 257 352.

Od 1 lutego zostaną otwarte sklepy w galeriach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Otwarte mają zostać także galerie sztuki i muzea. Pozostałe obostrzenia zostają utrzymane do 14 lutego.

Do tego czasu nauka będzie odbywać się w dotychczasowym trybie (dla klas I-III stacjonarnie, dla pozostałych roczników szkoły podstawowej, szkół zawodowych, średnich i wyższych - co do zasady zdalnie).