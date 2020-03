MZ: Liczba osób zarażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 58

W czwartek wieczorem informowano o 51 przypadkach zarażenia koronawirusem. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Poznaniu, w Bełżycach, Lublinie i Łańcucie. Wcześniej minister zdrowia Łukasz Szumowski informował, że stan 73-letnego mężczyzny przebywającego w szpitalu we Wrocławiu i kobiety w szpitalu w Szczecinie jest ciężki. W czwartek zmarła 57-letnia kobieta w Poznaniu.

Do 25 marca w całym kraju zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach wyższych, zamknięto kina, teatry i placówki kultury. Nie funkcjonują też żłobki i przedszkola. Rząd nie wyklucza wydłużenia okresu zamknięcia szkół, gdy zajdzie taka potrzeba.

Dane Johns Hopkins CSSE dotyczące liczby zarażonych we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Niderlandach i Wielkiej Brytanii i Belgii, Czech i Chorwacji są z wczoraj.

Wśród innych państw europejskich największą liczbę zachorowań zanotowano we Włoszech ( w czwartek było 12 462). Francji ( w czwartek było2 284) potwierdzone zachorowania), Niemczech (2 078 zachorowań), Hiszpanii (w czwartek było 2 277 zachorowań), Szwajcarii (w czwartek było 652 potwierdzone zachorowania), Norwegii (702) i Danii (617), Ponad 500 potwierdzonych przypadków zachorowań stwierdzono w: Niderlandach (dane z czwartku 503) i Szwecji (599).

Według danych z czwartku rano zmarło: 827 osób we Włoszech, 55 osób w Hiszpanii, 48 we Francji. A także osiem osób w Wielkiej Brytanii, pięć w Niderlandach, cztery w Szwajcarii, trzy w Belgii i trzy w Niemczech.

Od początku wybuchu epidemii udało się wyleczyć ponad 68,3 tys. pacjentów. Według danych z czwartku było to 1045 pacjentów we Włoszech, 183 pacjentów - w Hiszpanii, w Niemczech - 25, w Wielkiej Brytanii - 18 i 12 pacjentów we Francji.