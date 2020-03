MZ: Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 25

"Potwierdzone wyniki dotyczą: młodego mężczyzny z woj. mazowieckiego (Warszawa), kobiety z woj. podkarpackiego (Łańcut) w sile wieku oraz kobiety z woj. lubelskiego (Lublin) także w sile wieku. W sumie to już 25 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce" - podał resort.

We wtorek informowano o 22 przypadkach zarażenia koronawirusem. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie i w Poznaniu. Wcześniej minister zdrowia Łukasz Szumowski informował, że stan trzech osób: 73-letnego mężczyzny przebywającego w szpitalu we Wrocławiu, ponad 50-letniej kobiety w szpitalu w Poznaniu i kobiety w szpitalu w Szczecinie jest ciężki.