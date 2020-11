Na fali globalnego optymizmu WIG20 może zaatakować 1800 pkt

Głównym impuls do wzrostów stanowią doniesienia kolejnej firmy farmaceutycznej, która zadeklarowała bardzo dużą skuteczność swojej szczepionki. Amerykańska Moderna, bo o niej mowa, poinformowała, że wstępne wyniki badań klinicznych wykazały skuteczność na poziomie 94,5%. Co ważniejsze, w przeciwieństwie do preparatu firm Pfizer i BioNTech, szczepionka Moderny może być przechowywana w wyższej temperaturze (-20 st. Celsjusza), a po rozmrożeniu jest zdatna do użycia przez 30 dni, czyli sześć razy dłużej niż odkrycie konkurencji. Ułatwi to z pewnością dystrybucję i logistykę, co stanowiło główne obawy sceptyków w ubiegłym tygodniu.