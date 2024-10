Nadchodzi sądny dzień dla imperium Solorza. Eksperci kreślą scenariusze

Wtorek to istotny dzień dla Zygmunta Solorza, jego rodziny i całego imperium biznesowego miliardera. Chodzi o dwa kluczowe wydarzenia. Po pierwsze, o godz. 14 rozpocznie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu , które ma zdecydować o zmianach w radzie nadzorczej spółki.

Najpierw zmiany w spółce, potem w fundacji?

Po drugie, 8 października w Liechtensteinie odbędzie się kolejna rozprawa sądowa , która może rozstrzygnąć, kto ma prawo wpływać na skład fundacji TiVi i Solkomtel, kluczowych dla majątku Solorza z uwagi na łańcuch powiązań między podmiotami. Przypomnijmy: Zygmunt Solorz najpierw udzielił upoważnienia swoim dzieciom do zarządzania fundacjami, ale później odwołał swoją decyzję.

W odpowiedzi na pytania Wirtualnej Polski pełnomocnik Tobiasa Solorza - adwokat Paweł Rymarz - odniósł się do sprawy sądowego sporu i pozwu Zygmunta Solorza.

Prawnik zapewnia, że choć reprezentuje Tobiasa Solorza, to blisko współpracuje z prawnikami całego rodzeństwa Żaków.

Warto podkreślić, że przewodniczącym rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu jest Zygmunt Solorz, a wiceprzewodniczącymi Tobias Solorz oraz Justyna Kulka - obecna żona miliardera. Zdaniem synów to właśnie ona stoi za zmianą decyzji ich ojca, gdyż - jak twierdzą potomkowie miliardera - kobieta dąży do przejęcia kontroli nad rodzinnym majątkiem.

Cyfrowy Polsat już płaci za zmianę?

- Decyzja Zygmunta Solorza o odwołaniu synów Tobiasa Solorza i Piotra Żaka z władz spółki ZE PAK S.A. oraz innych kluczowych podmiotów z jego grupy kapitałowej wpłynęła w ostatnim czasie negatywnie na wycenę Cyfrowego Polsatu SA. Obserwowaliśmy spadek kursu akcji, co wynika z niepewności inwestorów co do przyszłości zarządzania oraz publicznego charakteru konfliktu rodzinnego. Zmiany te wprowadziły presję na wycenę spółki, ponieważ rynek reaguje na potencjalne ryzyko związane z nowymi członkami zarządu i ich wpływem na kierunek strategiczny spółki - ocenia ekspert.