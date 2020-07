forex 1 godzinę temu

Nadzieje na szczepionkę pośrednio wspierają złotego

Środowy poranek przynosi ograniczone wahania złotego w relacji do głównych walut. O godz. 09:40 za euro trzeba było zapłacić 4,4745 zł, a szwajcarski frank kosztował 4,1750 zł, co w obu przypadkach oznacza brak zmian wobec poziomów z zamknięcia wtorkowych notowań. Dolar potaniał natomiast o 0,5 gr do 3,9190 zł, a funt podrożał o 0,7 gr do 4,9355 zł, w reakcji na analogiczne zachowanie obu tych walut na rynkach światowych.