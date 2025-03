Najgorszy tydzień na Wall Street od września. Cła Trumpa jak "ruchome piaski"

Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty głównych indeksów, jednak w skali całego tygodnia amerykańskie akcje zanotowały najgorszy wynik od września 2024 r. Indeks Dow Jones Industrial wzrósł o 0,52 proc. do 42.801,72 pkt, S&P 500 o 0,55 proc. do 5.770,20 pkt, a Nasdaq Composite o 0,70 proc. do 18.196,22 pkt. Natomiast indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 zyskał 0,58 proc. do 2.078,38 pkt.