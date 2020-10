Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 60% r/r do 33 mln zł w III kw.

"Trzeci kwartał to bardzo dobre spłaty na detalicznych niezabezpieczonych portfelach - przede wszystkim w Polsce i w Rumunii. W historii Kruka tylko IV kwartał 2019 i I kwartał 2020 roku wartościowo były wyższe. Jednocześnie analizujemy uzyskane wpłaty oraz postępy w procesach na portfelach zabezpieczonych. Tutaj niekorzystny wpływ pandemii nadal jest widoczny. Monitorujemy też rozwój sytuacji związanej z COVID-19 na każdym z rynków, na którym jesteśmy obecni i przygotowujemy się na różne scenariusze. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do podobnych ograniczeń, jak to miało miejsce w I połowie roku, ale bezpieczeństwo i zdrowie jest dla nas kluczową wartością" - skomentował prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

"Pod koniec III kwartału zarówno banki, jak i instytucje finansowe zaczęły powracać do organizowania procesów sprzedaży wierzytelności. Wiele przetargów jest już otwartych lub będzie zainicjowana w najbliższych tygodniach. Nie oznacza to jednak, że ryzyko związane z COVID-19 minęło. Sytuacja w całej Europie jest dynamiczna, właściwie codziennie słyszymy o wzrostach zakażeń i dużej niepewności co do rozwoju sytuacji. Także ostrożnie podchodzimy również do inwestycji. Uważamy, że w obecnej sytuacji wystawiane wierzytelności na sprzedaż powinny uwzględniać większe ryzyko i niepewności w cenie transakcji. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z przewidywaniami podaż na rynkach w 2021 roku będzie wyższa i na tę ewentualność finansowo i płynnościowo jesteśmy zabezpieczeni" - dodał.