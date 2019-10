Nationale-Nederlanden PTE ma niemal 550 umów PPK z największymi firmami

Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), w pierwszym etapie do wprowadzenia PPK zobligowanych było blisko 4 tysiące firm. Prawie 550 spośród nich podjęło współpracę z Nationale-Nederlanden PTE, podano w komunikacie.

"Pierwszy etap wprowadzania programu planów kapitałowych już za nami. To było duże wyzwanie dla wszystkich stron zaangażowanych w PPK. Z nowymi przepisami musieli zmierzyć się zarówno przedstawiciele największych firm, jak i instytucji finansowych. Nationale-Nederlanden jest marką, która specjalizuje się w produktach okołoemerytalnych i posiada mocną pozycję na rynku. To dla nas bardzo dobra wiadomość, że nasze doświadczenie zostało docenione również przez największych pracodawców w kraju, ale nie tylko ich. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych decyzja o wyborze instytucji finansowej powinna zostać podjęta po konsultacjach z pracownikami. A to oznacza, że zaufało nam wiele tysięcy osób" - skomentował prezes Nationale-Nederlanden PTE Paweł Kacprzyk, cytowany w komunikacie.