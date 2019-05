Nationale-Nederlanden PTE wpisane do ewidencji instytucji oferujących PPK

"Wpis do ewidencji prowadzonej przez PFR umożliwia nam przedstawienie oferty na prowadzenie PPK. Chcemy zachęcić Polaków do oszczędzania z myślą o przyszłej emeryturze. PPK to najlepszy i najbardziej opłacalny, z istniejących na rynku, programów długoterminowego oszczędzania. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić niższe niż zapisane w ustawie opłaty za zarządzanie PPK. W funduszu zdefiniowanej daty 2025, czyli tym, który jest szczególnym funduszem w naszej ofercie, ze względu na brak możliwości inwestycji w akcje od 2026 roku, nasza opłata to tylko 0,2%, w pozostałych funduszach opłata wyniesie 0,42%, a więc również niżej niż przewiduje to ustawa" - powiedział prezes Grzegorz Chłopek, cytowany w komunikacie.