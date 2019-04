"Prognozy przedsiębiorstw sytuacji własnej na kolejne 12 miesięcy pogorszyły się nieznacznie. W efekcie, oceny te pozostają wyraźnie niższe niż w okresie 2017/2018. Brak bodźców do dalszej poprawy mogą wzmacniać pogarszające się przewidywania co do wielkości popytu. Największy optymizm prognoz wykazują obecnie firmy budowlane, górnictwo, a wśród firm przetwórczych - przedsiębiorstwa oferujące trwałe dobra konsumpcyjne. Najmniej optymistyczne są największe podmioty w próbie, energetyka oraz handel" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".