NCBR ma porozumienie o współpracy z Narodowym Funduszem Badań Ukrainy

"Polskie innowacje już od lat wychodzą za granicę dzięki wsparciu NCBR. W naszym portfolio mamy obecnie ponad 100 inicjatyw międzynarodowych. Cieszę się, że od dziś w gronie naszych najważniejszych zagranicznych partnerów jest także Narodowy Fundusz Badań Ukrainy. To szansa dla polskich jednostek na nawiązanie nowych badawczych kontaktów. Dla obu instytucji to także możliwość wspólnego udziału chociażby w takich projektach jak Twinning i TAIEX, czyli programach pomocowych adresowanych do państw sąsiadujących z UE" - powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.