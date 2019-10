rynek spożywczy 22 minuty temu

NCBR ogłosił konkurs dot. innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nowy konkurs tematyczny w formule Szybkiej Ścieżki, poświęcony innowacyjnym nawozom przyjaznym dla środowiska, podało NCBR. Inicjatywa wesprze rozwój krajowej produkcji rolnej, która dostosowując się do wymogów Unii Europejskiej oraz modelu obiegu zamkniętego, dąży do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa nawozów przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Budżet konkursu to 200 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 14 listopada br. i potrwa do 14 stycznia 2020 roku.