NCBR: W IV konkursie programu GameINN złożono 92 wnioski

Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. W ogłoszonym w listopadzie zeszłego roku konkursie na wsparcie nowatorskich projektów w sektorze gamedev NCBR przeznaczył 100 mln zł. Nabór wniosków - po jego wydłużeniu przez rządową agencję w związku z epidemią COVID-19 - trwał do 17 kwietnia br., podano w komunikacie.

"Cieszy nas, że nasza różnorodna, a jednocześnie "szyta na miarę" oferta dla firm i jednostek naukowych spotyka się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest m.in. zakończony właśnie nabór wniosków w konkursie programu GameINN. Warto pamiętać, że choć to program adresowany do sektora producentów gier video, to tworzone w ramach projektów technologie służą lub będą służyły nie tylko przedstawicielom tej branży. Sądzę, że trend wykorzystywania rozwiązań opracowanych przez polski gamedev w innych dziedzinach, takich jak na przykład medycyna czy edukacja, będzie się umacniał w najbliższych latach" - powiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Poprzednie edycje konkursu również cieszyły się dużym zainteresowaniem. W I konkursie GameINN do NCBR wpłynęły 72 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 186 mln zł, w II konkursie było to 90 wniosków na ok. 234 mln zł, a w ramach III konkursu 81 wniosków na ok. 296 mln zł. Łącznie w programie GameINN do tej pory NCBR przyznał dofinansowania w łącznej wysokości ok. 320 mln zł 107 projektom, przypomniano.

"W pierwszych dwóch konkursach GameINN o dofinansowanie mogły się ubiegać przedsiębiorstwa lub ich konsorcja, ale od trzeciego konkursu o wsparcie mogą się starać również konsorcja z udziałem jednostek naukowych. Poziom dofinansowania dla tych ostatnich - w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki - wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych" - czytamy dalej.

W IV konkursie GameiNN minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) to 400 tys., a maksymalna to 20 mln zł. Zgłaszane do NCBR projekty badawczo-rozwojowe musiały mieścić się w ramach zakresu tematycznego, obejmującego m.in. platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowania sztucznej inteligencjiinteligencji, czy nowe narzędzia i mechanizmy interakcji. Wnioskodawcy musieli też wskazać miejsce realizacji projektu, którym może być dowolne województwo z wyłączeniem województwa mazowieckiego, które ma status regionu lepiej rozwiniętego.

