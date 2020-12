Negocjatorzy PE i RE osiągnęli wstępne porozumienie ws. budżetu UE na 2021 r.

PE wzmocnił w stosunku do pierwotnej propozycji budżetowej Komisji, programy, takie jak: Cyfrowa Europa (+25,7 mln euro) oraz w ramach instrumentu ,,Łącząc Europę" (CEF) infrastrukturę transportową (+60,3 mln euro). Wzmocniony ma zostać także program LIFE (+42 mln euro) na działania zmierzające do osiągnięcia celu 30% wydatków związanych z klimatem w budżecie UE na 2021 -2027 r.

Ze względu na brak porozumienia w Radzie w sprawie długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 po przyjęciu WRF, Rada i Parlament nie sformalizowały porozumienia. Po formalnym przyjęciu przez Radę kompromisu, Komisja przedstawiłaby to porozumienie jako drugi projekt budżetu Następnie po zaakceptowaniu uzgodnień przez Radę, zostałby on przedłożony Komisji Budżetowej PE do zatwierdzenia. Następnymi etapami byłoby głosowanie na posiedzeniu plenarnym w Parlamencie Europejskim i podpisanie przez przewodniczącego PE.