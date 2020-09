Nestmedic przedłużył umowy z fińskim dystrybut. i szpitalem w Białej Podlaskiej

"Umowa pomiędzy Nestmedic a Steripolar Oy określa szczegółowe warunki handlowe dotyczące systemu telemedycznego Pregnabit na rynku fińskim. Na tym rynku realizowany jest nowy model współpracy. Spółka sprzedaje urządzenia oraz dostęp do platformy telemedycznej Pregnabit, jednak nie interpretuje wyników badań KTG . Będą one oceniane bezpośrednio przez personel medyczny lokalnego szpitala, podobnie jak badania ze stacjonarnych urządzeń. Nowy model nie wymaga od spółki ponoszenia kosztów stałych, a jednocześnie oferuje bardzo atrakcyjne marże i rentowność " - czytamy w komunikacie.

Do umowy z fińskim kontrahentem został dołączony aneks dotyczący testów nowej wersji urządzenia Pregnabit PRO na tym rynku. Według ustalonego harmonogramu testy platformy rozpoczną się w grudniu 2020 r., testy urządzenia zaplanowano na marzec 2021 r., a testy modelu 3D na IV kwartał 2020 r.

"Steripolar Oy to firma posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w dystrybucji sprzętu medycznego, co daje nam szansę na efektywną komercjalizację naszego urządzenia na rynku fińskim. Przełomowym momentem będzie pomyślne przeprowadzenie testów nowej wersji urządzenia Pregnabit PRO" - skomentował prezes Nestmedic Jacek Gnich, cytowany w komunikacie.

Równolegle Nestmedic przedłużył umowę ze Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Jest to największy kontrahent spółki na rynku polskim - posiada obecnie 16 urządzeń, a do końca przyszłego roku planowany jest zakup kolejnych. W placówce z wykorzystaniem urządzeń Pregnabit wykonywanych jest ok. 400 badań miesięcznie, a od początku współpracy przeprowadzono ich 4 873, wskazano również.