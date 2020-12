Nethansa pozyskała 8 mln zł w rundzie finansowania late seed

"Zainteresowanie inwestorów naszą firmą i decyzja o inwestycji w jej dalszy rozwój to dla nas sygnał, że nasz biznesplan jest słuszny. Dowodzą tego również wyniki firmy. Jako cel wyznaczyliśmy sobie zbudowanie pozycji paneuropejskiego lidera w zakresie wsparcia sprzedaży na Amazon. Stworzony przez nas system jest innowacyjnym rozwiązaniem w skali globalnej. Niebawem będzie on dostępny również w modelu SaaS, stając się drugim, łatwo skalowalnym filarem naszej działalności. Za jego sprawą otworzy się przed nami wiele nowych rynków. Pozyskane środki chcemy wykorzystać Nethansa.com również do rozbudowania możliwości sztucznej inteligencji w zakresie zarządzania polityką cenową na Amazon" - powiedział CEO Nethansy Sascha Stockem, cytowany w komunikacie.