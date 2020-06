Neuca: Sieć ośrodków badań klin. Pratia objęła 40% udziałów w niemieckim KFGN

KFGN posiada sieć 6 dedykowanych ośrodków badań klinicznych zlokalizowanych w Hamburgu, Hanowerze, Schwerin, Berlinie, Dreźnie oraz Karslruhe. Oferuje pacjentom nowoczesną diagnostykę i leczenie, a sponsorom i firmom CRO najwyższą jakość prowadzonych projektów. Sieć została założona przez profesora Hannsa-Gerda Dammanna. Do tej pory przeprowadziła z sukcesem ponad 700 badań klinicznych, podano.

"KFGN i Pratię połączyła przede wszystkim chęć działania na rzecz rozwoju badań klinicznych na całym świecie. Współpraca z silnym partnerem na europejskim rynku badań klinicznych otwiera przed nami możliwości w zakresie wzmocnienia współpracy z dużymi międzynarodowymi firmami i zaproponowania pacjentom szerszego dostępu do nowoczesnych terapii" - powiedział wiceprezes Pratii Łukasz Bęczkowski, cytowany w komunikacie.

"Strategiczne partnerstwo i inwestycja Pratii stanowi kolejny krok dla rozwoju naszej firmy. W KFGN bezustannie pracujemy nad doskonaleniem sposobu, w jaki prowadzi się badania kliniczne. Wspólnie z Pratią dzielimy te same wartości oraz standardy odnośnie jakości i sposobu prowadzenia projektów klinicznych. Jako połączona sieć ośrodków skupimy się na rozwoju i wykorzystaniu technologii, co przyczyni się do zbudowania długotrwałych przewag konkurencyjnych oraz umożliwi dostarczanie najlepszej jakości usług dla naszych partnerów" - dodał prezes KFGN Ole Dammann.