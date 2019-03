Nextbike miał 0,3 mln zł straty netto, 13,88 mln zł EBITDA w 2018 r.

"W minionym roku flota Nextbike Polska wzrosła o 36% do rekordowej liczby 16,6 tys. rowerów . Przychody Grupy zwiększyły się w tym czasie o 41% do 61,2 mln zł. Sukces sprzedażowy przekroczył nasze oczekiwania. Jednocześnie, szczególnie w pierwszym półroczu, obserwowaliśmy wzrost kosztów operacyjnych skorelowany ze wzmocnieniem struktur Grupy i wzrostem kosztów na bieżące serwisowanie i relokowanie rowerów, a także z przygotowaniem do uruchomień systemów w drugim półroczu 2018 i w roku 2019. W efekcie skonsolidowana EBITDA Grupy wyniosła 13,9 mln zł i rok 2018 zakończyliśmy niewielką stratą netto na poziomie netto w wysokości -0,3 mln z" - napisał prezes Robert Lech w liście do akcjonariuszy.