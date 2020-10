NFOŚiGW przeniósł oprogramowanie do chmury Microsoft Azure

"Dzięki temu instytucji udało się scyfryzować cały proces składania wniosków i udzielania dofinansowania w dwóch kluczowych programach realizowanych przez fundusz oraz zmniejszyć wydatki na infrastrukturę aż o 2,5 mln zł. Skalowalność rozwiązań dostępnych w Microsoft Azure umożliwia elastyczność dopasowania oferowanych zasobów i narzędzi (w tym mocy obliczeniowej) do bieżących potrzeb, co ma szczególne znaczenie w sytuacji programów cieszących się ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców" - czytamy w komunikacie.

"Z rozwiązań chmurowych Microsoft zaczęliśmy korzystać 2 lata temu. Początkowo były to usługi skierowane do naszych użytkowników zewnętrznych, wnioskodawców, beneficjentów. Z czasem przekonaliśmy się, że nasze wewnętrzne systemy także mogą pracować w chmurze" - powiedział dyrektor departamentu Informatyki w NFOŚiGW Artur Kucharski, cytowany w komunikacie.

Otworzenie systemu wnioskowego na osoby fizyczne wymagało przyjęcia nowych rozwiązań ułatwiających formalności oraz obsługę klientów. NFOŚiGW zdecydowało się przenieść do chmury Azure cały proces przetwarzania dokumentów. To ogromne usprawnienie zarówno dla beneficjentów, jak i osób obsługujących wnioski. W 2019 roku instytucja postanowiła przenieść do chmury również środowisko SAP, z którego korzystała od 2001 roku do wsparcia procesów księgowych, kadrowych, płacowych oraz tych związanych z przyznawaniem dofinansowania.