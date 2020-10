Nie zbiednieliśmy przez pandemię. Większość Polaków nie widzi różnicy w portfelu

"Może to mieć związek z wyjątkowo dużym kryzysem, jaki dotknął Włochy zwłaszcza na początku pandemii - na tle innych krajów sytuacja we Włoszech, jeśli chodzi o służbę zdrowia i stan gospodarki, była dramatyczna. Na uwagę zasługuje fakt, że w Polsce, podobnie jak we Włoszech, głównym powodem zmniejszenia dochodów była utrata pracy (16 proc.) lub obniżona pensja (40 proc., u Włochów 43 proc.)" - powiedziała prezes IZFIA Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.