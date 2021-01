Niedzielski: Decyzje ws. powrotu do szkół po badaniu nauczycieli w 2 tyg. lutego

Jeżeli okaże się, że powrót uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej nie przyczynił się do wzrostu wskaźnika zachorowalności wśród nauczycieli, to będzie to dawało przestrzeń do powrotu do szkół, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Decyzje w tej sprawie mogą zapaść w drugim tygodniu lutego, zapowiedział.