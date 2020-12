Niedzielski: Informacje dot. odmrożenia gospodarki po 17 I - na początku 2021r.

"Po 17 stycznia będziemy podejmowali decyzję , pewnie ta decyzja podjęta zostanie wcześniej, co będzie się działo dalej. Myślę, że tutaj trudno jest w tej chwili rysować scenariusze, co będzie działo się po 17 stycznia, bo tej odpowiedzi udzielimy państwu na początku roku" - powiedział Niedzielski w trakcie konferencji prasowej.

Dzisiaj minister zdrowia zapowiedział wprowadzenie narodowej kwarantanny od 28 grudnia do 17 stycznia. Oprócz utrzymania dotychczasowych obostrzeń zamknięte zostaną galerie handlowe, hotele, stoki narciarskie, w Sylwestra zostanie wprowadzony zakaz przemieszczania się (od 19.00 wieczorem dnia 31 grudnia do 6.00 rano).

Osoby przyjeżdżające do Polski będą musiały przejść kwarantannę narodową.

Jak zaznaczył Niedzielski, kwarantanna jest wprowadzana po to, by przygotować do szczepień i uchronić przed III falą pandemii.