Niedzielski: Liczba łóżek dla chorych z COVID-19 spadnie do 26 tys. do końca I

"Na dzień dzisiejszy już mamy mniej niż 30 tys. łóżek przeznaczonych na walkę z COVID-em. Do końca stycznia - mamy takie deklaracje razem z wojewodami przygotowane - że ta liczba łóżek spadnie do ok. 26 tys. A robimy to po to, żeby te łóżka szybko były transferowane do standardowego systemu opieki zdrowotnej, tak żebyśmy również w kontekście innych chorób [...] mieli też zdolność do leczenia" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.