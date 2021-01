Niedzielski: Planujemy dodatkowy zakup 4-5 mln dawek szczepionek Moderny

"Jeżeli dodamy sobie to, co mamy zakontraktowane tych dwóch realnych szczepionek, to tych szczepionek mamy 48 mln, co oznacza, że jesteśmy w stanie zaszczepić 24 mln osób, to jest więcej niż 70% dorosłej populacji Polaków, a tak definiowany jest wskaźnik mówiący o tym, że tak uzyskuje się pewną odporność populacyjną" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.